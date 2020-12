Un défi de taille, mais un gros coup à jouer pour Romelu Lukaku et Alexis Saelemaekers

La Juve vaincue par la Fiorentina, les clubs milanais ont l'occasion de faire une opération en or en tête du Calcio pour terminer l'année 2020 en position de force.

La Juventus de Turin, nonuple championne d'Italie en titre et favorite légitime à sa propre succession, a perdu gros mardi. D'abord les trois points de la victoire contre le Napoli. Ils avaient été attribués sur tapis vert, ils ont été retirés mardi et la Juve affrontera finalement les Partenopei, probablement en mai.

Mais quelques heures plus tard, la Vieille Dame, plombée par l'exclusion rapide de Juan Cuadrado, a aussi concédé sa première défaite de la saison en championnat, contre la Fiorentina. Résultat des courses: l'Inter et l'AC Milan pourraient s'en frotter les mains.

Vaincue pour la première fois de la saison mardi soir, la Juve offre un boulevard à ses concurents directs.

En cas de victoire, mercredi soir, les deux clubs milanais auront fait le trou en tête du championnat. La Juve, qui aura un match de retard, terminerait l'année à dix et neuf points de l'AC et de l'Inter. Mais pour ça, Alexis Saelemaekers, Romelu Lukaku et leurs partenaires respectifs devront terminer l'année par un succès, ce qui ne sera simple ni pour les Rossoneri, ni pour les Nerazzurri.

L'AC Milan à l'épreuve de la Lazio

Dernière équipe invaincue parmi les cinq grands championnats européens, l'AC Milan aura un sérieux obstacle à franchir pour conserver sa place de leader avant la (courte) trêve. La Lazio (huitième, 21 points) n'a, certes, pas réalisé un début de saison à la hauteur de sa saison 2019-2020, mais les Romains ont démontré, pas plus tard que dimanche en scalpant le Napoli, qu'il fallait toujours compter sur eux.

De leurs côtés, les Rossoneri ont retrouvé le chemin de la victoire, à Sassuolo, après deux partages consécutifs. Mais l'AC Milan est toujours en proie aux blessures et, en plus de l'absence de Zlatan Ibrahimovic, Sandro Tonali et Ante Rebic sont incertains.

Méfiance pour l'Inter: le Hellas Verone aime les gros morceaux

Sur papier, la mission de l'Inter semble moins délicate. Sur papier seulement car le Hellas Verone, neuvième de Serie A avec un bilan de 20 points sur 39 s'est imposé, depuis le début de saison, comme un croqueur de têtes en championnat. Sassuolo est d'ailleurs la seule équipe du top 8 à avoir battu les Gialloblu depuis le coup d'envoi de l'exercice 2020-2021.

À côté de ça, les hommes d'Ivan Juric ont dominé la Lazio, l'Atalanta et la Roma et accroché la Juventus et le Milan AC. Un bilan de 11 points sur 18 contre le top 8 que le Hellas Verone espère encore faire fructifier avant la trêve. Romelu Lukaku et ses équipiers sont prévenus: un déplacement au pays de Romeo et Juliette n'a rien d'une partie de plaisir.