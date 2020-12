Arsenal serait sur la piste d'un talent allemand

Les Gunners comptent bien se renforcer durant le mercato hivernal après un début de saison difficile en Premier League.

Arsenal s'active déjà en vue du mercato hivernal. Selon les informations du média The Athletic, les Gunners seraient sur la piste de Julian Brandt. Recruté pour 25 millions par le Borussia Dortmund il y a deux saisons, l'international allemand a vécu une année 2020 difficile avec seulement un but et deux passes décisives.

Arsenal serait prêt à relancer la pépite allemande qui a vécu des mois compliqués chez les Marsupiaux. Le club anglais aurait déjà pris la température auprès des joueurs en vue de finaliser le transfert mais la transaction pourrait aussi s'effectuer en été.