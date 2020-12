Un jeune joueur de Chelsea comparé à Eden Hazard : "Un magnifique compliment"

L'international américain a notamment été transféré pour reprendre le poste laissé vacant par le Diable rouge parti au Real Madrid.

Il y a quelques jours, au micro d'Amazon Prime, Paul Scholes déclarait que Christian Pulisic le faisait penser à Eden Hazard, qui a évolué à Chelsea entre 2012 et 2019 avant de signer au Real Madrid : "Son centre de gravité est bas, il peut dribbler et il est créatif".

Une comparaison qui a flatté le joueur des Blues qui a réagi via le site internet du club : "Comme je l'ai déjà dit, Eden Hazard était un grand joueur de ce club et je ne veux pas me comparer à lui. Mais venant d'un homme comme Paul Scholes, c'est un magnifique compliment".

"J'ai beaucoup appris en regardant le jeu d'Eden Hazard, ses meilleurs moments. J'essaye d'apprendre tous les jours", a-t-il ajouté.