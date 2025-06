Thomas Henry proche du Standard : voici pourquoi l'attaquant français pourrait faire beaucoup de bien aux Rouches

Le Standard pourrait réussir le coup tenté par Charleroi en janvier, en vain : recruter Thomas Henry. Pour diverses raisons, l'attaquant français pourrait faire beaucoup de bien aux Rouches.

Et si la première recrue du Standard version Marc Wilmots, Pierre François et Giacomo Angelini ne s’appelait ni Axel Witsel, ni Adnane Abid, mais bien Thomas Henry ?

Sous contrat jusqu’en 2026 avec l’Hellas Vérone, l’attaquant français de 30 ans, prêté à Palerme cette saison (2 buts et 1 assist en 925 minutes de jeu), ne rentre plus dans les plans de la direction italienne et pourrait être libéré de son contrat cet été. Une occasion que le Standard pourrait bien saisir en ce début de mois de juin, d'autant que le buteur serait envieux de rejoindre le Matricule 16.

Pourrait-il apporter autant de buts qu'Andi Zeqiri ?

Il faut dire que faire venir l’ancien attaquant de Tubize et d’OHL à Sclessin serait un joli coup pour la nouvelle direction des Rouches, d’autant plus s’il est recruté gratuitement. Le natif d’Argenteuil, en banlieue parisienne, pourrait apporter un vrai plus sur le front offensif.

Premièrement, Thomas Henry représente un apport statistique a priori fiable. Auteur de 45 buts et 12 passes décisives en 79 matchs avec Louvain, l’attaquant trouve le chemin des filets avec aisance et pourrait compenser, en termes de buts marqués, le départ d’Andi Zeqiri (10 buts et 4 assists toutes compétitions confondues), dont l’option d’achat ne sera pas levée.

Il pourrait ainsi être associé à Dennis Ayensa sur la ligne d’attaque, tout en lui permettant de conserver son rôle de pivot, de "faux numéro 9", capable de tourner autour de lui et de prendre la profondeur. Thomas Henry est aussi un joueur assez intelligent dans ses déplacements, qui saurait se positionner de manière optimale pour faire fonctionner ce duo.

Enfin profiter des phases arrêtées

De plus (et c’est un vrai manque au Standard), Thomas Henry est un vrai tireur de phases arrêtées. En début de saison, ce rôle semblait promis à Marko Bulat, dont la qualité dans ce domaine n’avait échappé à personne, mais le Croate n’a jamais convaincu dans le jeu et a logiquement perdu sa place dans le onze de base. Pourtant, personne ne tirait mieux les coups francs et les corners que lui.

Thomas Henry a cette qualité, et pourrait donc faire beaucoup de bien à une équipe qui n’a jamais su exploiter les phases arrêtées cette saison. Gratuité, apport statistique, possible complémentarité avec Dennis Ayensa et excellente "patte" : autant de raisons qui expliquent pourquoi le Standard s’est positionné sur Thomas Henry cet été, et pourrait réaliser un très joli coup en l’enrôlant.