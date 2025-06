Clap de fin à Anderlecht : une recrue prometteuse s'en va sans vraiment convaincre

Il devrait y avoir pas mal de mouvement au niveau des transferts du côté d'Anderlecht dans les semaines et mois à venir.

L’un des joueurs qu’on ne verra plus au Lotto Park la saison prochaine, c’est Samuel Edozie. L’ailier britannique a fait ses adieux aux supporters bruxellois via un message publié sur Instagram.

Edozie avait rejoint Anderlecht à la fin du dernier mercato estival. Il était prêté par Southampton, où il n’avait quasiment aucune chance d’avoir du temps de jeu. À Anderlecht, en revanche, les opportunités étaient bien plus nombreuses.

Malgré une fragilité physique qui l’a parfois freiné, Edozie a réussi à convaincre les fans mauves de son talent. Avec ses accélérations sur les ailes et ses dribbles efficaces, il a montré qu’un Edozie en forme avait clairement sa place dans le onze de base.

C’est surtout son manque d’efficacité qui posait question. Avec quatre buts et six passes décisives en 35 matchs, ses stats sont loin d’être mauvaises, mais dans un club comme Anderlecht, on attend toujours un peu plus.

Edozie retourne désormais à Southampton, relégué en Championship après avoir terminé bon dernier en Premier League. Reste à voir s’il jouera en deuxième division anglaise la saison prochaine ou s’il partira vers un nouveau club.