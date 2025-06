Un joueur d'Anderlecht fait ses adieux sincères avec un message !

C'était dans l'air, mais c'est désormais confirmé : Samuel Edozie ne sera plus un joueur d'Anderlecht la saison prochaine.

Samuel Edozie a fait ses adieux aux supporters, staffs et joueurs d'Anderlecht à travers un message posté sur son compte Instagram. L'ailier gauche va faire son retour à Southampton après une saison en prêt avec le club bruxellois.

"Aux joueurs, au staff technique, aux supporters et à tous ceux qui font d'Anderlecht le club incroyable qu'il est, je voulais simplement vous dire merci de m'avoir fait sentir chez moi dès le premier jour. Ça a été une saison que je n'oublierai jamais💜 ! COYM !", écrit le natif de Londres.

Avec les Mauves, l'Anglais a disputé un total de 32 rencontres toutes compétitions confondues. Il a été décisif à 10 reprises (quatre buts inscrits et six assists).

S'il reste avec Southampton cet été, il évoluera en EFL Championship. Le club vient de terminer dernier de Premier League et évoluera donc la saison prochaine dans le deuxième échelon du football anglais.

Edozie pourrait jouer sous les ordres d'un certain Will Still. Après avoir annoncé son départ du RC Lens, le coach belgo-britannique a rejoint l'équipe où jouait anciennement Roméo Lavia. L'objectif semble clair pour la saison prochaine : un retour direct en première division.