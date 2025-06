On ne transige pas avec les règles : l'interdiction surprenante de Craig Bellamy à ses joueurs pour le match en Belgique

Lundi prochain, la Belgique accueillera le Pays de Galles, trois jours après le déplacement en Macédoine. Côté gallois, Craig Bellamy prépare ses hommes en Espagne.

En compagnie de la Macédoine du Nord, le Pays de Galles est coleader de notre groupe de qualification vers la Coupe du Monde 2026. Alors que les Diables n'ont pas encore joué suite au barrage de Ligue des Nations contre l'Ukraine, les Gallois ont engrangé quatre points sur six contre la Macédoine du Nord (1-1) et le Kazakhstan (3-1).

Membre du staff d'Anderlecht durant cinq ans lors de l'ère Vincent Kompany, Craig Bellamy est aujourd'hui le sélectionneur des Gallois. Pour préparer au mieux ce dernier rassemblement de la saison, il a emmené ses troupes en Espagne.

Une main de fer dans un gant de velours

Bellamy se veut assez stricte comme entraîneur. Il a d'ailleurs imposé une règle. Dans le média L'Express, il explique que ses joueurs n'auront pas le droit d'échanger leur maillot à la fin des prochains matchs, que ce soit contre les Macédoniens ou les Diables Rouges.

Une question de principe : "Il faut honorer son maillot. Notre maillot est le plus important. Nous ne pouvons pas et ne voulons pas le donner", explique-t-il. Même si Kevin De Bruyne ou Romelu Lukaku propose un échange, il faudra rester ferme : "Je ne pense pas devoir répondre à cette question. Ça n'arrivera pas. Si je suis un jeune joueur ambitieux, je ne veux que le maillot du Pays de Galles, et de personne d'autre".

Avec leur rigueur, les Gallois nous ont déjà posé des problèmes par le passé, il est d'ailleurs inutile d'approfondir le sujet et d'encore remuer le couteau dans la plaie. Le match de lundi prochain sera l'occasion d'évacuer quelques vieux démons.