Un ancien de Virton et du RWDM sort de 1000 km à vélo, avec une raison bien particulière derrière ce périple

Glenn Claes arrive à la fin de son contrat au Lierse. Il a profité de l'intersaison pour défendre une cause qui lui tient particulièrement à coeur.

Glenn Claes s'apprête à changer de crèmerie en tant que joueur libre cet été. L'ancien milieu offensif de Malines, Virton, ou encore du RWDM a été approché par Lokeren-Temse mais ne sait pas encore où il jouera à la reprise. Ce qui est sûr, c'est que sa condition physique est au point.

Au cours des quatre derniers jours, il a parcouru seul pas moins de 1000 kilomètres à vélo. Il a tenu à faire ce périple pour son fils de six ans, Lewis. L'action s'inscrivait dans les 1000 kilomètres pour la lutte contre le cancer.

Lewis a lui-même été touché par un cancer du foie il y a quelques années. "C'était dur, mais maintenant ça va mieux pour lui", a déclaré son père dans une interview accordée à la Gazet van Antwerpen.

Une cause toujours aussi importante

La famille a vécu des moments très difficiles : "Ma petite amie a choisi de donner un morceau de son foie. C'était une décision très dure. Je voulais moi-même donner un morceau, mais tous ensemble, nous avons décidé qu'il valait mieux que je puisse continuer à jouer au football tant que je le pouvais".

"C'était une période effrayante. J'ai failli perdre à la fois mon enfant et ma petite amie, car l'intervention n'était pas sans risque. Mais finalement, tout s'est arrangé", conclut-il. La famille Claes a laissé le plus dur derrière elle et profite de la chance qui lui est offerte pour se mobiliser et sensibiliser contre le cancer.