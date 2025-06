Les enchères montent pour Ibe Hautekiet : un nouveau club se manifeste

Ibe Hautekiet sort d'une saison pleine avec le Standard. Cela attire les convoitises ; un nouveau prétendant a ainsi fait part de son intérêt.

La saison dernière, Ibe Hautekiet avait plus joué avec le SL 16 en D1B qu'avec l'équipe première. Mais comme d'autres jeunes actifs au sein des U23, les circonstances et le peu de moyens en ont fait un homme fort du noyau A.

L'ancien espoir du Club de Bruges a saisi sa chance en début de saison et n'a plus quitté sa place en défense, jouant pratiquement tout. Le défenseur à la chevelure blonde manifeste beaucoup de détermination dans ses interventions et cela ne passe pas inaperçu.

Hautekiet plutôt vers le championnat grec ?

Précédemment, nous vous relayions l'intérêt de La Gantoise et de l'AEK Athènes. SudInfo révèle ce matin que le club grec du PAOK fait également partie de la liste des clubs intéressés.

Le club de Thessalonique n'hésite pas à recruter des anciens de Pro League puisqu'Omar Colley (ex-Genk), Soualiho Méité (ex-Zulte Waregem) et Ally Samatta (ex-Genk, lui aussi) font partie du noyau.

Si le Standard veut atteindre l'objectif fixé de vendre pour 14 millions cet été, Hautekiet pourrait faire du bien aux finances liégeoises, lui qui dispose encore de deux ans de contrat à Sclessin.