Une ancienne star d'un club bruxellois, un joueur de Liverpool et un talent de l'AC Milan dans le viseur du Bayern de Vincent Kompany !

Le Bayern Munich de Vincent Kompany est déjà en train de préparer le mercato estival. Selon le journal BILD, Cody Gakpo, Kaoru Mitoma et Rafael Leão, seraient dans le viseur du club allemand.

Ce n'est pas la première fois que l'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise est cité comme potentielle recrue du Bayern. Son nom avait déjà été évoqué par le journaliste chez Sky Sports, Florian Plettenberg, fin mai.

L'attaquant des Reds pourrait également être une recrue intéressante pour les Bavarois. Cette saison, le Néerlandais a disputé un total de 49 matchs pour 18 buts inscrits et 7 passes décisives délivrées.

Rafael Leão a lui disputé 50 matchs pour 12 roses et 13 passes décisives au compteur. Quant à l'ailier de Brighton, il a réalisé une saison intéressante sur le plan comptable, même si ce n'est pas non plus exceptionnel. Mitoma a pris part à 41 rencontres pour 11 buts marqués et 4 assists réalisés.

Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec les Seagulls, le natif de Kawasaki est estimé à 40 millions d'euros selon Transfermarkt. Gakpo, quant à lui, en vaut 30 millions de plus et a un contrat avec les Reds jusqu'en 2028. Leão est lui sous contrat jusqu'à la même date avec l'AC Milan et est évalué à 75 millions d'euros.

Plus d'informations devraient probablement survenir dans les prochains jours, voire semaines, concernant l'intérêt du club allemand pour ces trois joueurs. Reste à savoir si ces derniers sont également prêts à partir.