Le nouveau Promise David ? Plusieurs clubs belges à l'affût pour la sensation du championnat estonien

Les clubs belges semblent de plus en plus ouverts au championnat estonien. Cette fois, c'est le nom de Ahmed Adebayo qui est évoqué.

L'été dernier, l'Union Saint-Gilloise a été recruter Promise David au FC Kalju pour à peine 400 000 euros. Très vite, on a compris qu'il s'agissait d'une affaire en or. L'attaquant sort d'une première saison à 24 buts, contribuant grandement au titre unioniste, et est devenu international canadien.

Son transfert semble avoir éveillé l'intérêt du football belge pour le championnat estonien, qui a accueilli Promise David pendant plus d'un an. La nouvelle cible se nommerait Ahmed Adebayo.

Un attaquant à fort potentiel

Il s'agit d'un attaquant nigérian de 22 ans qui arrive à six mois de la fin de son contrat dans le club de Tammeka. Alors qu'il évolue dans une équipe bien à la peine, Adebayo a inscrit 9 buts en 15 matchs.

Selon le média Estonian Football Pocasts, plusieurs clubs belges encore non nommés ont marqué leur intérêt pour lui. Dans les championnats baltes, la compétition voisine en Lituanie avait également fourni Terem Moffi, un autre attaquant nigérian pour un peu plus d'un million à Courtrai en 2020 (il a été revendu plus de huit millions six mois plus tard).

De son côté, Ahmed Adebayo est arrivé en Europe via le Danemark et le FC Mitdjylland à l'âge de 18 ans. Il est ensuite passé par le championnat letton avant de se révéler en Estonie.