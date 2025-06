Rudi Garcia est clair concernant le futur de Kevin De Bruyne !

Rudi Garcia et Vincent Mannaert ont pris la parole concernant l'avenir de Kevin De Bruyne. Les deux hommes ont pleine confiance en le Diable Rouge pour le choix de sa prochaine destination.

Rudi Garcia était présent à Drongen pour la finale de la KDB Cup ce dimanche. Le sélectionneur national était notamment accompagné du directeur sportif de la fédération belge, Vincent Mannaert, mais aussi du Diable Rouge Loïs Openda.

La non-présence du milieu de terrain pour son événement a évidemment été remarquée. Cela s'explique probablement en raison des incertitudes qui planent sur son avenir. Cité à Naples, rien ne semble encore totalement fait malgré tout.

"Nous ne savons pas encore où Kevin jouera la saison prochaine, mais nous sommes persuadés qu’il prendra la bonne décision," pointe l'entraîneur de la Belgique dans des propos relayés par Sudinfo.

Nous le contacterons ce soir ou demain matin pour savoir s’il nous rejoindra demain ou plus tard

Vincent Mannaert n'en sait, lui non plus, pas plus sur la prochaine destination du joueur belge : "Nous n’avons pas encore reçu de réponse. Nous le contacterons ce soir ou demain matin pour savoir s’il nous rejoindra demain ou plus tard."

"Chaque choix qu’il fera sera le bon. Il a suffisamment d’expérience, tant sur le plan familial que sportif, pour faire le bon choix," poursuit-il avant d'évoquer son importance pour l'équipe nationale. "Lors de la dernière trêve internationale, tout le monde a pu constater à quel point il avait encore faim et courage."

Rudi Garcia est, sans surprise, du même avis : "Sa motivation pour réaliser une belle qualification est très importante pour nous. Il avait besoin de retrouver le sourire après une période difficile à Manchester City, mais ces derniers mois, il a de nouveau su montrer quel genre de joueur il était."