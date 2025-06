Partagé entre Naples et Tubize : la délicate situation de Kevin De Bruyne pour cette dernière trêve internationale

Kevin De Bruyne n'a pas encore officellement été présenté comme un joueur de Naples. Mais il s'apprête à rejoindre les Diables Rouges en ce début de semaine.

Les derniers jours ont été assez agités pour Kevin De Bruyne, qui a négocié son nouveau contrat avec Naples. Les discussions ont été dans le bon sens, toute la presse italienne annonçant ainsi que l'opération était déjà bouclée.

Mais hier, son père Herwig a pourtant tempéré : pas question de remettre en cause la bonne direction du transfert, mais le paternel a constaté que les négociations sont parties dans tous les sens.

Beaucoup d'agitation en Italie

Kevin De Bruyne prend son temps et ne s'est pas mis la pression pour accepter les termes de la direction napolitaine et ainsi parvenir à un accord avant la trêve internationale. Ceux qui attendaient une visite médicale ce weekend ou aujourd'hui ont été déçus.

KDB va désormais retourner en Belgique pour se concentrer sur les deux matchs de qualifications pour la Coupe du Monde 2026 avec les Diables Rouges. Même s'il ne reste plus que quelques détails à régler, on voit mal le transfert être officialisé avant dix jours.

Le Limbourgeois devrait ensuite signer au Napoli un contrat de deux ans (avec une saison supplémentaire en option). Il y gagnerait environ six millions d'euros net par an, plus une prime à la signature de dix millions d'euros, rapporte Het Laatste Nieuws.