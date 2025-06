Un ancien de Charleroi a tapé dans l'oeil d'Hein Vanhazebrouck : "Il n'arrête jamais"

Plusieurs joueurs de Dender sont parvenus à se révéler à la Pro League cette saison. Parmi eux, Fabio Ferraro a fait forte impression.

Au fil des mercatos, Dender s'est construit une équipe de revanchards. Le noyau renseigne beaucoup de profils sous-estimés. Chez les promus, Fabio Ferraro obtient le temps de jeu qu'il n'avait pas reçu à Charleroi.

Le garçon a pas mal bourlingué avant d'arriver chez les Zèbres en 2019 (passé par Mons et Tubize entre deux passages à Mouscron). Âgé de 17 ans à l'époque, il restera trois saisons au Mambourg, sans parvenir à décrocher la moindre titularisation. Après un autre passage sans beaucoup de rythme au RWDM, il vient de disputer la première saison pleine de sa carrière.

La confiance, ça change tout

L'arrière gauche s'est révélé, jouant tout et se distinguant par un but et cinq assists : "Si un plus grand club se présente, mon agent et moi sommes ouverts à la discussion", a déclaré Ferraro précédemment dans Het Nieuwsblad. "Je rêve de jouer en Serie A à l'AC Milan. Mais on ne parle là vraiment que d'un rêve".

Pour Hein Vanhaezebrouck, un transfert cet été ne serait toutefois pas injustifié. L'ancien entraîneur de La Gantoise se montre assez impressionné par le Belgo-italien.

"Il s'en est très bien sorti, il s'est même parfois retrouvé au milieu de terrain. En plus de ses statistiques, il est super rapide et ne s'arrête jamais", explique Vanhaezebrouck. Un joueur intéressant pour nos clubs du subtop, selon lui. Une affaire à saisir cet été ?