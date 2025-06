Un ex-Anderlechtois file en Serie A après un détour par le Moyen-Orient

Nicolae Stanciu, ancien d'Anderlecht, fait son retour en Europe. Le Roumain s'est engagé avec le Genoa en Serie A.

Il y a des joueurs qu’on croit rangés au rayon des souvenirs… jusqu’à ce qu’ils surgissent dans un communiqué de Serie A. À 32 ans, Nicolae Stanciu revient dans un championnat européen.

Il sort d’un passage discret mais confortable en Arabie saoudite, à Damas FC. Pas de feux d’artifice, mais un contrat qui s’achève ce mois-ci. Et pile à ce moment-là, une porte s’ouvre en Italie.

Le Genoa a sauté sur l’occasion. Un joueur libre, expérimenté et élégant balle au pied. L’annonce est tombée ce dimanche. Sans frais de transfert, Stanciu pose ses valises en Ligurie.

📝 Il Genoa CFC comunica che a partire dal 1° luglio Nicolae Stanciu sarà un nuovo giocatore rossoblù.



Il calciatore, capitano della nazionale maggiore rumena con cui ha collezionato 81 presenze e 15 reti, in carriera vanta 545 presenze e 108 reti tra campionati, coppe nazionali… pic.twitter.com/vxDa3L2Oyw — Genoa CFC (@GenoaCFC) June 1, 2025

En 2016, Anderlecht l’avait recruté pour 9,7 millions d’euros. Un record pour le football belge à l'époque. Et un an plus tard, il célébrait le titre avec les Mauves.

Le football offre parfois une seconde chance. Stanciu reprend la route européenne. Reste à voir s’il parviendra à se faire une place dans un championnat plus exigeant.