Parti pour rester ? Le message fort de Radja Nainggolan à sa direction

Radja Nainggolan a montré qu'il avait toujours le feu sacré avec Lokeren-Temse. Mais il ne sait toujours pas s'il sera encore au club à la reprise.

Il est assez rare de voir un renfort du mois de janvier être élu joueur de la saison par les supporters. C'est pourtant ce qu'a vécu Radja Nainggolan, qui n'a eu besoin de quelques semaines pour mettre tout le monde d'accord à Daknam.

Même si l'arrivée de Stijn Vreven sur le banc a également fait beaucoup, Nainggolan a secoué l'équipe, passée de la treizième à la septième place, jusqu'à surprendre le RWDM en barrages d'accession à la D1A avant de tomber contre le Patro Eisden.

Un discours de remerciements lourd de sens

Nainggolan était en vacances au moment de recevoir le prix, mais a tout de même adressé un message aux supporters du club : "Je veux remercier tous ceux qui m'ont désigné comme joueur de la saison, mais je ne veux pas oublier mes équipiers pour tout ce qu'ils ont fait".

Le Ninja n'avait signé que pour six mois et n'a toujours pas prolongé : "J'espère encore vivre beaucoup de beaux moments ici. J'espère qu'il y aura bientôt plus de clarté autour de tout cela", a-t-il conclu.

Un message clair à sa direction, qu'il a déjà pointé pour son manque de dialogue dans ce dossier. Plus que jamais, Radja Nainggolan sait quels leviers actionner pour mettre un petit coup de pression sur les décideurs waeslandiens. Décrochera-t-il un contrat aux conditions voulues ?