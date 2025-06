Une nouvelle aventure en Pro League pour David Hubert ?

Remercié juste avant le début des Champions' Playoffs, la saison 2024-2025 a été mouvementée pour David Hubert au RSC Anderlecht. L'entraîneur est maintenant cité à l'OH Louvain.

L’ancien milieu de terrain, qui avait mis un terme à sa carrière en 2023, s’est vu offrir une opportunité inattendue en septembre 2024 : celle de prendre les rênes de l’équipe première en tant qu’entraîneur intérimaire. Il succédait à Brian Riemer, écarté après un début de saison décevant.

Hubert a d’abord semblé insuffler un nouvel élan au groupe, avec des résultats prometteurs sur la scène européenne et un regain d’enthousiasme en championnat. Mais la dynamique positive n’a pas tenu. La faute à une cascade de blessures et à un manque de régularité qui ont empêché Anderlecht d’enchaîner les bonnes performances. Le club a perdu plusieurs matchs cruciaux et n’a pas su rivaliser avec les cadors de la Pro League.

Malgré une qualification pour la finale de la Coupe de Belgique face au Club de Bruges, l’impression générale au sein du club, comme chez les supporters, était qu’un changement s’imposait. En mars 2025, Hubert a finalement été remplacé par Besnik Hasi.

Depuis son départ, des rumeurs circulent quant à son avenir. Selon le Nieuwsblad, Hubert pourrait figurer parmi les candidats au poste d'entraîneur de l’Oud-Heverlee Louvain. Le club souhaite entamer un nouveau cycle et cherche un coach capable de ramener de la stabilité et d’imposer une vision claire.

Si une arrivée à l'OHL reste à confirmer, le nom de David Hubert revient de plus en plus souvent dans les discussions. D’autres profils comme Karel Geraerts ou Vincent Euvrard sont également évoqués. Une chose est sûre : Hubert semble désormais prêt à relever un nouveau défi.