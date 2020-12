🎥 La passe "la plus importante" de la carrière de Joshua Kimmich

Homme fort du Bayern, le médian allemand a vécu une année 2020 incroyable, mais ce moment-là gardera une place plus précieuse dans sa mémoire.

Avec quatre buts et neuf assists en championnat la saison dernière, Joshua Kimmich a été l'un des hommes clé de la conquête d'un huitième sacre consécutif par le Bayern en Bundesliga. Mais il a aussi été décisif en Ligue des Champions: deux buts et quatre assists.

C'est d'ailleurs lui a qui a distillé l'assist à Kingsley Coman sur l'unique but de la finale. "C'est la passe la plus importante de ma carrière et c'est aussi le but qui m'a le plus ému", souligne Joshua Kimmich dans un entretien accordé à Bild.