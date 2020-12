Gareth Bale à nouveau la touche

Le retour du Gallois à Tottenham n'est pas aussi prolifique que prévu.

Rien ne se passe comme il l'aurait espéré. Pas encore un titulaire indiscutable de José Mourinho, Gareth Bale va, en plus, manquer les prochains défis des Spurs. Son entraîneur l'a confirmé en conférence de presse, il souffre d'une blessure au mollet et sera absent "quelques semaines".

Gareth Bale manquera donc à coup sûr les rencontres de Premier League contre Fulham et à Leeds et la demi-finale de la League Cup, prévue le 5 janvier, contre Bentford. Un nouveau coup d'arrêt pour le Gallois, déjà blessé en début de saison et qui n'a joué que quatre matchs de championnat depuis le coup d'envoi de la saison.