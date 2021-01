Chelsea se renseigne sur un défenseur de Ligue 1

Chelsea pourrait encore se renforcer cet hiver.

Performant sous les couleurs de Strasbourg, le défenseur polyvalent Mohamed Simakan (20 ans, 17 matchs et 1 but en L1 cette saison) a la cote sur le marché des transferts. Alors que le Milan AC aurait un accord avec le joueur, mais doit encore s'entendre avec le Racing, et que Nice a entamé des contacts, Chelsea s'est aussi positionné sur le dossier, selon les informations du 10 Sport.

Le club londonien a approché la direction strasbourgeoise afin de manifester son intérêt et de prendre la température en vue d'un transfert. A l'heure actuelle, les Blues n'ont pas encore formulé d'offre. Evalué à 15 millions d'euros minimum par ses dirigeants, Simakan changera-t-il d'avis face à cet intérêt de Chelsea ? Lui qui semble plutôt se diriger vers l'Italie.