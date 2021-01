Tottenham : Une offre XXL à venir pour Harry Kane ?

Auteur des très bonnes performances avec les Spurs, l'attaquant anglais (27 ans, 23 matchs et 16 buts toutes compétitions cette saison) continue de susciter les intérêts des plus grandes formations européennes.

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes, certains clubs pensent déjà au marché des transferts estival. C'est le cas de Manchester City qui désire recruter un nouvel attaquant. En novembre dernier, The Independent faisait savoir que Pep Guardiola souhaitait s'attacher les services de Harry Kane. En ce mois de janvier, Sport Bild va plus loin. Les Skyblues prépareraient ainsi une offensive XXL et seraient prêts à investir 100 millions d'euros pour recruter l'international anglais en vue du prochain mercato d'été.

Cependant, on imagine mal les Spurs vendre l'un de leurs meilleurs joueurs, surtout à un concurrent direct en Premier League. Pour rappel, Harry Kane est lié au club londonien jusqu'en juin 2024.