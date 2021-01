Bundesliga: Dodi Lukebakio et le Hertha enfoncent encore un peu plus Schalke 04

Nouvelle saison, nouveau coach, mais pas encore de remède miracle pour Schalke 04 qui poursuit sa descente aux enfers en Bundesliga.

Près d'un an après leur dernière victoire en championnat, les coéquipiers de Benito Raman, forfait de dernière minute, espéraient profiter de leur déplacement dans la capitale pour enfin engranger un succès et de la confiance: c'est manqué.

Pourtant, Schalke 04 avait bien entamé la rencontre, dominant le premier quart d'heure, sans toutefois parvenir à conclure. Dodi Lukebakio, seul Belge sur la pelouse et qui a joué 86 minutes, et ses partenaires n'en demandaient pas plus et c'est Mattéo Guendouzi qui a défloré le marquoir, à dix minutes de la pause, d'une jolie frappe enroulée.

Quatre unités, zéro victoire pour Schalke

Le mal était fait pour Schalke 04 qui n'a pas su revenir au score et qui a même sombré en deuxième période. John Cordoba a doublé la mise à la 52e et Krzysztof Piatek a enfoncé le clou à dix minutes du terme.

Victoire convaincante et précieuse pour le Hertha Berlin (3-0), qui grimpe à la douzième place et s'éloigne de la zone rouge. Début d'année catastrophique pour Schalke 04, qui reste coincé en dernière position, avec un maigre bilan de 4 points sur 42.