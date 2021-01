Radja Nainggolan revient à Cagliari avec enthousiasme et ambition

Radja Nainggolan à Cagliari, épisode 3. L'ancien Diable est de retour dans un club qu'il connaît par coeur et il arrive avec beaucoup de détermination.

Après une première partie de saison maigre en temps de jeu du côté de l'Inter, c'est avec Cagliari que Radja Nainggolan terminera la saison. Et il a rapidement retrouvé ses marques en Sardaigne. "Je me sens bien et me suis rapidement intégré dans le groupe. Ce sont des gars que je connais déjà de la saison dernière."

"J'aime jouer au foot et m'amuser. Je suis venu ici pour donner le meilleur de moi-même pour l'équipe et pour la ville. Je veux apporter mon expérience", insiste-t-il.

Mais le médian belge est aussi arrivé en Sardaigne pour aider son club, seulement 15e de Serie A, à remonter au classement. "Cagliari a beaucoup de potentiel. Le jeu est là, maintenant, nous devons y ajouter les résultats et finir la saison de la meilleure manière possible." Et la troisième aventure du Ninja commencera fort puisque Cagliari reçoit le Napoli dimanche après-midi.