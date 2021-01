Bonne nouvelle pour Kieran Trippier: sa suspension est levée !

Kieran Trippier peut de nouveau s'entraîner et jouer avec l'Atlético Madrid. Comme révélé par El Pais et confirmé par l'Atlético à l'agence de presse EFE, la FIFA a décidé de lever provisoirement la suspension prononcée contre le latéral droit par la Fédération anglaise le 23 décembre dernier.

Cette dernière avait annoncé la suspension pour dix semaines du joueur, jugé coupable d'avoir enfreint les règlements de la FA concernant les paris sportifs. Selon El Pais, Trippier avait communiqué à son beau-frère son futur transfert à l'Atlético avant qu'il ne soit officiel. Et le beau-frère avait eu la brillante idée (sic) de parier sur le transfert, ce qui est interdit et s'est retourné in fine contre Trippier.

Sur demande de l'Atlético, la FIFA a toutefois accepté de lever provisoirement la sanction du joueur dans l'attente d'un nouveau jugement. Selon El Pais, l'Atlético devrait normalement rapidement saisir le Tribunal arbitral du sport afin de tenter d'annuler la sanction ou a minima de la réduire. En attendant, le joueur n'est plus suspendu et peut de nouveau s'entraîner et jouer. Il ne sera toutefois pas du voyage demain à Alavés puisqu'il ne s'est plus entraîné avec ses coéquipiers depuis une quinzaine de jours.