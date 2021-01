L'Inter et Romelu Lukaku loupent le coche

Une sortie à oublier pour l'Inter Milan de Romelu Lukaku, qui a disputé la dernière demi-heure sur la pelouse de la Sampdoria.

Une rencontre qui a démarré très fort. Après un quart d'heure de jeu à peine, l'Inter bénéficiait d'un penalty pour une faute de main. En l'absence de Romelu Lukaku, c'est Alexis Sanchez qui a pris ses responsabilités. Mais Emil Laudero repoussait l'envoi, dans les pieds d'Ashely Young qui, en un temps, voyait sa tentative repoussée par la barre transversale.

Une grosse occasion manquée par les Interistes qui a eu le mérite de réveiller les Gênois et la Sampdoria a d'ailleurs dominé le deuxième quart d'heure. Et si Lorenzo Tonelli trouvait la barre, l'ouverture allait finalement tomber sur un penalty, transformé par Antonio Candreva, pour la Sampdoria. Un premier coup au moral rapidement suivi d'un second pour les hommes d'Antonio Conte: à la demi-heure, Mikkel Damsgaard servait idéalement Keita Baldé pour le but du break.

⏱️ - 11' Alexis rate son penalty

⏱️ - 23' Candreva, ancien de l'Inter, marque son penalty



Pas le meilleur des débuts de matchs pour l'Inter. 🙃#SampInter pic.twitter.com/M9jT61DMJn — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 6, 2021

Dos au mur, l'Inter a réagit en seconde période. Romelu Lukaku est monté dans la dernière demi-heure, mais c'est Stefan de Vrij qui a réduit le score, de la tête, à 25 minutes du terme. De quoi booster le moral milanais et l'Inter s'est rué vers le but de la Sampdoria en fin de match.

Insuffisant: les Milanais sont tombés sur un gardien en état de grâce et subissent leur deuxième défaite de la saison en championnat. Conséquences: l'AC Milan pourrait prendre quatre points d'avance en cas de victoire, mercredi soir, contre la Juve.