FA CUP: service minimum pour Manchester United

Manchester United n'a pas tremblé en FA Cup avec une équipe remaniée.

Manchester United recevait Watford (Championship) ce samedi soir pour son entrée en lice en FA Cup et les Red Devils ont assuré le service minimum.

Pour ce duel, Solskjaer avait aligné une équipe largement remaniée avec Lingdard, James, Mata, ou encore Eric Bailly. C'est Scott McTominay qui a marqué le seul but de la rencontre dès la cinquième minute de jeu.

Un but, une victoire, une qualification et des titulaires qui se sont reposés: on a connu des soirées moins positives au théatre des rêves.