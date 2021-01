Un nouveau match reporté à cause du Coronavirus

Après avoir envoyé des U23 disputer le 3e tour de Cup face à Liverpool, Aston Villa a demandé à la Premier League de reporter la rencontre face à Everton, prévue ce dimanche à 13 heures (midi heure locale), précise le Guardian, et celui-ci a été accepté.

🔵 | Our away match against Aston Villa, scheduled to be played on Sunday at 12pm, has been postponed by the Premier League Board. #EFC