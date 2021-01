Thiago Silva pourrait être sanctionné pour ce geste après le match entre Chelsea et Fulham

La Premier League a instauré un règlement sanitaire très stricte pour lutter contre la propagation du coronavirus et pour continuer à jouer au football en Angleterre. Les joueurs doivent donc respecter ces différentes règles et risquent des sanctions en cas de manquement.

C'est ce qu'il pourrait arriver à Thiago Silva après avoir voulu donner son maillot à un ouvrier du stade de Fulham. Après la rencontre, le défenseur de Chelsea a lancé sa vareuse par-dessus un mur pour faire plaisir à la personne de l'autre côté mais son geste pourrait lui coûter cher, que ce soit une amende ou une suspension.

Chelsea defender Thiago Silva could face punishment for giving match-worn shirt to Fulham construction worker after Blues win on Saturday... with players told NOT to give away jerseys in new Covid protocols. pic.twitter.com/npyBxk07t1