Arsène Wenger évoque l'arrivée de Mesut Özil à Fenerbahçe

Dans l'impasse à Arsenal, le milieu offensif âgé de 32 ans a réalisé son rêve en s'engageant en faveur de son club de cœur, Fenerbahçe.

Entraîneur de l’Allemand entre 2013 et 2018 à Londres, Arsène Wenger est persuadé que Mesut Özil peut très vite retrouver son meilleur niveau dans un environnement qui s’annonce plus favorable.

"Je suis sûr qu'il est très frustré de ne plus jouer. Son envie de foot doit être énorme. Mesut est un gars qui a besoin d'un environnement chaleureux et je crois qu'il trouvera ça en Turquie. Si sa condition physique est bonne, il ne lui faudra pas plus de trois ou quatre matchs pour être à son meilleur niveau", a lâché l’Alsacien au micro de beIN Sports.