La belle statistique d'Eden Hazard, qui ne le place que derrière Messi et CR7

Eden Hazard a été élu homme du match ce samedi face à Alavès, pour la centième fois de sa carrière. Un record qui n'est battu que par deux joueurs en activité - et a-t-on vraiment besoin de préciser lesquels ?

Avec un but et une passe décisive, Eden Hazard a été élu homme du match face à Alavès. Une performance réconfortante après les mois difficiles vécus par le Diable Rouge, et un titre qui permet à Hazard d'intégrer un cercle très restreint : le joueur du Real Madrid est le troisième à atteindre la barre des 100 trophées de "Man of the Match" (depuis 2009-2010).

Seuls Lionel Messi (avec un hallucinant chiffre de 288) et Cristiano Ronaldo (160) ont été élus homme du match plus souvent qu'Eden Hazard. Une confirmation de l'influence qu'a le Diable sur le jeu de son équipe !