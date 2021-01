Claude Puel est furieux après la déculottée du derby

Saint-Etienne s'est lourdement inclinée contre Lyon dans le derby ce dimanche. une défaite qui laissera des traces.

Dimanche, l'AS Saint-Etienne a été humiliée par l'Olympique Lyonnais (0-5) à l'occasion de la 21e journée de Ligue 1. Devant les médias, l'entraîneur des Verts Claude Puel n'a pas caché sa colère par rapport à la performance de son équipe sur ce derby.

"Quel sentiment ? C'est difficile à accepter bien sûr. Il y a de la colère contre nous-mêmes d'avoir facilité la tâche à cette équipe en concédant autant de buts sur coups de pied arrêtés. On espérait, malgré tout ce qui nous est arrivé les quinze derniers jours, un match de meilleure tenue, avec plus de qualité, de suspense et d'agressivité collective. On est très déçu et en colère contre nous-mêmes. Un jour de derby, on n'accepte pas", a déploré le technicien stéphanois.