Ca se précise pour Pascal Struijk chez les Diables Rouges !

Pascal Struijk, jeune défenseur central de Leeds United, devrait bel et bien devenir Diable Rouge le mois prochain.

C'était l'une des nouvelles surprenantes de ce début de semaine : Pascal Struijk (21 ans), défenseur central de Leeds United formé à l'Ajax Amsterdam, serait sur les tablettes ... de Roberto Martinez, pour renforcer le secteur défensif des Diables Rouges. D'après le média de référence néerlandais De Telegraaf, Martinez, inquiet de l'âge moyen de sa défense centrale, aurait ainsi contacté Struijk.

Et l'intérêt est réciproque : Leeds-Live confirme ce mercredi que Pascal Struijk aurait entamé les démarches auprès de sa fédération pour changer sa nationalité sportive et devenir sélectionnable par la Belgique, si possible dès le mois de mars prochain. Struijk est né à Deurne, en Belgique, de parents néerlandais.