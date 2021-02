Ligue 1 : Memphis Depay voit double et Lyon prend la tête

Auteur de deux buts face à Strasbourg, Memphis Depay a permis à l'OL de prendre trois points importants dans la course au titre en France.

L'Olympique Lyonnais tient la cadence en tête du championnat. Le club rhodanien s'est nettement imposé contre Strasbourg ce samedi. De leurs côtés, Lens et Rennes n'ont pas pu se départager et rentrent bredouille. Les deux rencontres se sont déroulées ce samedi dans le cadre de la 24ème journée de Ligue 1.

Lyon - Strasbourg : les Gones passent en tête

La différence a été nette entre les hommes de Rudi Garcia et ceux de Thierry Laurey ce samedi. Grâce à un doublé de Memphis Depay (20ème, 68ème) et une réalisation de Karl Toko Ekambi (30ème), l'OL l'a emporté sur le score de 3-0 au Groupama Stadium. En attendant les résultats des déplacements de Lille à Nantes et du PSG à Marseille demain, les Lyonnais sont leaders de Ligue 1, avec un match de plus.

Quatrième succès consécutif pour la #TeamOL qui s'impose face à Strasbourg sur le score de 3 à 0 ! 💥@Memphis, auteur d'un doublé, et Toko Ekambi sont les buteurs. ⚽ #OLRCSA



L'OL prend provisoirement la tête de la @Ligue1UberEats. Prochain match ce mardi face à Ajaccio. 🔴🔵 pic.twitter.com/J8kXeMJSLk — Olympique Lyonnais (@OL) February 6, 2021

Lens - Rennes : statu quo entre deux candidats à l'Europe

Plus tard dans la journée, Lens et Rennes se sont affrontés, sans que l'une des deux équipes ne parvienne à prendre l'ascendant sur l'autre. Côté belge, Jérémy Doku a débuté la rencontre sur le banc avant d'entrer à la place de Martin Terrier à la 76ème minute de jeu. Score final : 0-0. Au classement, les Rennais (5èmes) et les Sangs et Or (6ème) sont au coude-à-coude.