La nouvelle stat incroyable de Cristiano Ronaldo

Une nouvelle fois, l'attaquant portugais (36 ans, 17 matchs et 16 buts en Serie A cette saison) a porté la Juventus Turin ce samedi en Serie A, en ouvrant le score face à l'AS Roma (2-0).

Cristiano Ronaldo (36 ans, 17 matchs et 16 buts en Serie A cette saison) affiche une forme exceptionnelle, et continue d’impressionner par sa régularité. D'ailleurs, Opta nous apprend que depuis son arrivée à la Juventus, à l’aube de la saison 2018-2019, le quintuple Ballon d’Or a directement été impliqué dans 84 buts en championnat, avec 68 réalisations et 16 passes décisives.

Une statistique formidable, qui fait de Ronaldo le joueur le plus décisif sur cette période en Italie, devant le buteur de la Lazio Rome, Ciro Immobile, qui a contribué à 82 buts, et l'avant-centre de l'Atalanta Duvan Zapata, concerné par 66 réalisations.