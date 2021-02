Benat San José avant Eupen-Olympic : "Démontrer sur le terrain que nous sommes un club de D1A"

Ce mercredi après-midi (17h), Eupen affrontera l'Olympic Charleroi en huitième de finale de la Coupe de Belgique. Les Pandas devront se méfier des Dogues qui se sont payés le scalp de Zulte Waregem au tour précédent.

Eupen effectuera son entrée en lice ce mercredi en Coupe de Belgique. En effet, le club germanophone avait passé un tour sans jouer étant donné que Rupel Boom avait préféré déclarer forfait. Mais les Pandas vont retrouver un autre club de Nationale 1 en huitième de finale, l'Olympic Charleroi. Les troupes de Xavier Robert ont éliminé Zulte Waregem en seizième de finale et veulent poursuivre l'aventure en écrivant l'histoire de leur club.

Un match piège pour les Pandas. "C'est un match qu'il ne faut pas prendre à la légère. L'Olympic a fait un gros match au tour précédent et cette équipe est dangereuse au niveau de ses combinaisons et devant la cage adverse. Nous avons le plus grand respect pour cette équipe, mais nous sommes un club de D1A. Nous devons prendre nos responsabilités et démontrer sur le terrain que nous sommes plus forts que notre adversaire. De plus, nous désirons vraiment aller le plus loin possible dans cette compétition. Nous devons nous imposer et nous hisser en quart de finale", a confié Benat San José en conférence de presse.

© photonews

La formation germanophone pourrait toutefois tourner pour la réceptio du club carolo. "Nous avons déjà Benoit Poulain et Knowledge Musona qui sont blessés, mais Adriano, Stef Peeters et Senna Miangue ressentent des douleurs musculaires après la rencontre sur le terrain compliqué de La Gantoise. Nous allons voir qui est prêt et aligner l'équipe la plus compétitive possible. Nous allons protéger les joueurs qui ont des bobos. De plus, j'ai totale confiance en mes joueurs et ceux qui n'ont pas beaucoup joué cette saison sont prêts à monter sur la pelouse", a précisé le technicien espagnol avant de poursuivre. "Robin Himmelmann pourrait d'ailleurs faire ses débuts ce mercredi car Théo Defourny a des problèmes aux adducteurs."

Au départ, les Hennuyers devaient recevoir, mais la Pro League exige que la rencontre se tienne sur une pelouse disposant d'un système de chauffage. Contrairement aux Carolos, les Pandas en possèdent un. "C'est une bonne chose de pouvoir jouer à la maison, mais surtout avec un minimum au niveau des conditions. Le terrain doit être praticable afin de pouvoir proposer du jeu et d'éviter les blessures", a conclu Benat San José.