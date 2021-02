Bonne nouvelle pour les clubs amateurs qualifiés en 16es de finale de la Coupe

La Pro League a annoncé la nouvelle ce mercredi.

La Pro League a fait savoir qu'elle avait décidé d'accorder une contribution de solidarité de 25.000 euros à tous les clubs amateurs qui s'étaient qualifiés pour les seizièmes de finale de la Coupe de Belgique. "Cela signifie que les clubs professionnels limiteront leurs droits commerciaux à 13.500 euros pour les 16es de finale", a souligné la Pro League dans son communiqué.

Ruppel Boom, Thes Sport et Dessel Sport, pensionnaires de Nationale 1 avaient déclaré forfait pour les rencontres de seizième de finale de la Croky Cup et avaient perçu une contribution de solidarité de 25.000 euros. Cette somme sera aussi accordée à la RAAL La Louvière (D2ACFF), Heur-Tongres (D2VVA), Olsa Brakel (D2VVA), SC Lokeren-Temse (D2VVA), le FC Liège (N1) et l'Olympic Charleroi (N1) qui disputer leur rencontre.

"Avec ce soutien financier, nous voulons donner un coup de pouce aux clubs amateurs qui ont fait des investissements et des efforts, dans une situation compliquée, pour disputer les seizièmes de finale de la Croky Cup", a affirmé Pierre François, le directeur général de la Pro League. "Nous espérons que cela pourra aider ces clubs amateurs lors de la reprise de leurs championnats après cette saison particulièrement difficile".