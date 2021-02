Mechele a donné un avantage à Bruges: "L'impression que nous étions la meilleure équipe"

Brandon Mechele continue de marquer des buts, toujours importants pour son équipe.

Brandon Mechele est l'homme du match côté brugeois, cependant il est aussi impliqué dans l'ouverture du score de Kiev: "Leur attaquant me tient, je ne sais pas intervenir", a déclaré le défenseur du Club au micro de Sporza. "Nous aurions dû mieux faire, car je me retrouve avec deux hommes. Nous aurions peut-être dû être mieux positionnés. Nous étions cependant bien en place en équipe, nous n'avons pratiquement rien concédé comme action. C'est dommage d'avoir encaissé ce but".

Heureusement, dans la foulée, les champions de Belgique en titre ont égalisé. "C'est un but très important, qui arrive à un bon moment. Mon timing était bon, ma course aussi, le corner est bien tiré. Je n'ai pas vu que le gardien était sorti de sa cage, j'ai juste vu le ballon rentrer".

Ce but donne surtout beaucoup de confiance à Bruges pour le match retour: "J'ai le sentiment que nous étions la meilleure équipe. En première période, nous n'avons pas toujours été les premiers sur la balle, si nous modifions cela la semaine prochaine, nous serons en bonne position. Est-ce que nous avons eu peur du Corona? Ce n'était pas idéal, mais une fois sur la pelouse nous n'y pensons plus".