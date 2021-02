Opération reportée pour Sebastiaan Bornauw après une réaction allergique !

Sebastiaan Bornauw a connu une réaction allergique lors de l’anesthésie et a donc vu son opération de la colonne vertébrale être reportée.

L’opération, qui se déroule en Belgique, sera reprogrammée "dans les prochains jours", a précisé Cologne.

#effzeh defender Sebastiaan #Bornauw’s operation has been postponed due to an allergic reaction 📰👇 https://t.co/5FWyywucuQ