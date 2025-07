🎥 Le Standard s'impose contre Boulogne et s'offre une troisième victoire en amical : découvrez le résumé de la partie

Troisième victoire en trois matchs pour le Standard, qui s'est imposé ce mercredi face à l'US Boulogne au terme d'une rencontre disputée sur un rythme très mesuré. Les Rouches continuent d'engranger de la confiance en cette phase de préparation.

Après deux premières journées d'entraînement au Touquet, le Standard a disputé sa troisième rencontre amicale de préparation ce mercredi, contre Boulogne-sur-Mer, pensionnaire de National et battu lors du barrage pour la montée en Ligue 2 en fin de saison dernière (découvrez les compositions en bas de cet article).

Une rencontre à laquelle n’ont pas participé Thomas Henry, ménagé puisqu’il a repris l'entraînement plus tard que les autres, Casper Nielsen, victime d’une petite gêne au mollet, et Matthieu Epolo, qui ne jouera que face à Lens samedi en raison d'une rotation chez les gardiens. David Bates, tout juste de retour d'une très longue blessure, a aussi été laissé au repos, tout comme Ibe Hautekiet et Bosko Sutalo.

🧤Une répartition du temps de jeu aura lieu entre les trois gardiens. Pirard en première période, Godfroid en seconde et Epolo contre Lens



⚽️ Thomas Henry est ménagé par rapport à son stade dans la préparation #Standard pic.twitter.com/tlzd0UDHdR — Loïc Woos (@LoicWoos) July 9, 2025

Les Rouches logiquement émoussés

Sur un terrain Gérard Houllier dont la tribune était quasiment pleine, ce sont les Rouches qui se sont créé la première occasion, dès la troisième minute. Un centre de Mohr est arrivé jusqu’à Kuavita, contré une première fois par un défenseur ; il a ensuite réussi à lober le gardien, mais un autre défenseur a dégagé le ballon avant qu’il ne franchisse la ligne.

Positionné en 4-3-3, le Standard n’a pas montré grand-chose durant le reste de la première période. Clairement émoussés, en plein cœur d’une préparation intense sur le plan physique, les joueurs de Mircea Rednic ont éprouvé des difficultés à se trouver offensivement, et les passes en profondeur n’étaient pas toujours bien calibrées. Mohr s’est toutefois offert une belle possibilité peu avant le quart d’heure, sur un centre de Bolingoli, mais a frappé au-dessus (12e).

L’US Boulogne a réagi à quelques reprises, timidement. Quelques corners, des centres plus ou moins bien ajustés, et une ou deux frappes de loin qui n’ont pas trouvé le cadre. Côté Standard, Abid est parvenu à se défaire de son défenseur peu avant la demi-heure, mais n’a pas réussi à conclure (28e), dans ce qui a constitué la dernière opportunité pour les Rouches avant la pause.

C’est la pause après un dernier corner pour Boulogne. 0-0. Difficile dans la construction du jeu #Standard pic.twitter.com/kFQc26hYQg — Loïc Woos (@LoicWoos) July 9, 2025

Le Standard remporte son troisième match amical consécutif, contre Boulogne

Avec onze nouveaux joueurs sur la pelouse, le Standard a entamé la seconde période avec de meilleure manière. Les constructions étaient, par moments, plus nettes et plus fluides, tout le bloc jouait un cran plus haut, et dix minutes après la reprise, Ayensa a offert l’ouverture du score à Marlon Fossey, qui en a profité (0-1, 56e).

De plus belles intentions, mais là aussi, l'état physique des joueurs montés au jeu n'a pas permis un rythme très élevé. Après le but, l'intensité est rapidement redescendue jusqu'à un tacle assez virulent d'un joueur de Boulogne sur Calut, qui s'est relevé après une petite frayeur (66e). Une minute plus tard, Thiago Da Silva a tenté sa chance, sans succès (67e).

Le reste de la rencontre n'aura plus montré grand-chose, si ce n'est un changement de système chez les Rouches, passés en 4-4-2 après la sortie de Rafiki Saïd pour Sahabo (75e). Ayensa s'est positionné aux côtés de Nam James en attaque, Mehssatou s'est placé sur la gauche, Sahabo et Ilaimaharitra au milieu et Thiago Da Silva sur la droite. La dernière frappe a été française, mais absolument pas dangereuse pour Godfroid.

Troisième victoire donc pour le Standard, qui poursuit une préparation sans accroc. Les Rouches affronteront le RC Lens ce samedi, puis le RAEC Mons pour une ultime joute amicale au SL16 Football Campus le jeudi 17 juillet, à huis-clos.

Les compositions du Standard contre Boulogne

La composition du Standard en première période : Pirard - Lawrence, Leunga Leunga, Homawoo, Bolingoli (C) - Karamoko, Kuavita, Abid - Gboua, Mohr, Mitongo.

La composition du Standard en seconde période : Godfroid - Fossey (C), Dierckx, Ngoy, Calut - Ilaimaharitra, Mehssatou, Ayensa - Thiago Da Silva, Saïd (76e Sahabo), Nam James.