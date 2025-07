Ivan Leko peut se réjouir : un an après son arrivée, un Gantois semble enfin prêt à briller

Ivan Leko travaille à relever La Gantoise après une saison très compliquée. Et si son meilleur transfert avait été effectué l'été dernier ?

La réussite d'une saison est souvent déterminée par celle du mercato estival. Et la saison passée, le plus gros transfert du mercato gantois n'a pas vraiment brillé : il s'agit de Helio Varela (23 ans), et certains avaient peut-être même oublié qu'il jouait pour les Buffalos.

Le Capverdien n'a en effet pu jouer que 10 morceaux de matchs durant la phase classique, avant de se blesser au coude et de manquer l'intégralité des Champions Playoffs. Pourtant, il avait été acheté 3,12 millions d'euros en provenance de Portimonense.

Mais Varela est de retour, et Ivan Leko peut s'en réjouir. Ce mercredi, lors du premier match amical de Gand en stage aux Pays-Bas, l'attaquant a inscrit un but et délivré une passe décisive, portant les Buffalos vers la victoire contre le Preussen Münster, club de 2.Bundesliga.

L'ex-Rouche Wilfried Kanga avait inscrit le premier but gantois, tandis que Hugo Gambor a fait 2-2 à la 78e. Varela a offert la victoire à ses couleurs à la 88e minute. Leko avait aligné deux onze différents pour cette rencontre.

Première mi-temps : Roef ; Samoise, Watanabe, Kotto, Araujo, Lopes Da Silva, Ito, De Vlieger ; Sonko, Gudjohnsen, Kanga

Deuxième mi-temps : Vandenberghe ; De Meyer, Gambor, Mitrovic, Lagae, Delorge, Omgba, Surdez, Varela, Goore, Vanzeir