Et en marquant, s'il vous plaît ! Francis Amuzu écrit une page d'histoire du football belge au Brésil

Francis Amuzu est à la fête avec Grêmio. Il est le tout premier Belge à remporter un prix sur le sol brésilien.

Dans la finale de la Recopa Gaúcha, il a aidé son club en marquant pour sceller la victoire 2-0 contre São José, offrant à Grêmio son cinquième titre dans cette supercoupe régionale.

La Recopa Gaúcha est une compétition prestigieuse dans l'État brésilien du Rio Grande do Sul. Le trophée est disputé chaque année entre le championnat régional (Campeonato Gaúcho) et le vainqueur de la Coupe FGF. Le match est considéré comme le coup d'envoi officiel de la nouvelle saison pour les clubs de la région, avec une forte rivalité et beaucoup de prestige.

Grêmio a bien commencé le match et a pris l'avantage tôt grâce au jeune Alysson, un produit de son centre de formation. Six minutes plus tard, Amuzu a marqué. Le Belge était au bon endroit pour convertir un bon centre, à nouveau venu des pieds d'Alysson et a calmement placé dans le coin opposé.

Deux grandes premières en une pour Amuzu

Il s'agit de son tout premier but pour Grêmio ! En plus de cela, l'ancien Anderlechtois s'est montré assez inspiré, se révélant un vrai poison pour la défense adverse. En seconde période, il a d'ailleurs reçu une ovation à sa sortie.

Avec cette victoire, Grêmio confirme à nouveau son statut de plus grand club de l'État, avec désormais cinq titres de Recopa Gaúcha depuis la création de la compétition. Pour Amuzu, c'est également un moment important, le tout premier trophée de sa carrière professionnelle. Place désormais au championnat, avec le premier match contre Cruzeiro le 13 juillet.