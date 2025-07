Noah Sadiki a parlé avec deux autres clubs que Sunderland, mais un Diable l'a convaincu : "J'aimerais le défier"

Cet été, Noah Sadiki a sauté le pas, quittant l'Union Saint-Gilloise pour Sunderland. Il révèle ce qui l'a poussé à rejoindre les Black Cats.

Avec la Ligue des Champions en guise de carotte, Noah Sadiki n'était pas dans l'obligation de quitter l'Union pour continuer à progresser. Mais l'intérêt était grand : tout le monde a fini par s'y retrouver quand l'offre de 17 millions des Black Cats est arrivée sur la table.

Sadiki explique au Nieuwsblad que d'autres prétendants ont toqué à la porte : "Le nom de Wolfsburg circulait, mais je n'ai jamais parlé à la direction de ce club. En fait, je n'ai parlé qu'aux dirigeants de Sunderland, Francfort et Leeds, qui ont également fait une offre".

Le jeune international congolais a été conquis par le projet des promus : "Mon choix pour Sunderland est aussi une sorte de pari avec moi-même. Je veux savoir ce que ça fait de jouer dans le meilleur championnat du monde et me situer face à des équipes plus fortes".

Que de chemin parcouru

Il explique ainsi avoir parlé du transfert à Roméo Lavia, qu'il a bien connu chez les jeunes d'Anderlecht : "J'ai un bon ami à Londres que j'aimerais défier. Il connaissait mon désir de jouer en Premier League et m'a dit que la compétition était un plaisir pour des joueurs comme nous". Evoluant au même poste, les deux anciens compères de Neerpede croiseront donc le fer dans les prochains mois.

Ce n'était pourtant pas gagné pour Sadiki, qui n'est pas parti d'Anderlecht par la grande porte il y a deux ans. Il sait ce qu'il doit à l'Union : "Il faut toujours croire en soi et ne jamais abandonner. Quand j'ai rejoint l'Union à l'été 2023, j'étais très sceptique. Je doutais même de moi-même. Mais le staff et mes coéquipiers m'ont rassuré en me disant qu'ils ne m'avaient pas recruté pour rien et que j'avais les qualités pour réussir. C'est donc grâce à eux que j'ai repris confiance en moi et je ne l'oublierai pas de sitôt".