Quelle humiliation ! Le Paris Saint-Germain écrase le Real Madrid malgré un grand Courtois

Le PSG a écrasé le Real Madrid 4-0 en demi-finale de la Coupe du monde des clubs à New York. Une victoire nette qui envoie les Parisiens en finale contre Chelsea.

Le Real Madrid a pris un coup sur la tête dès l’entame du match à New York. En demi-finale de la Coupe du monde des clubs, les Madrilènes ont vite été submergés. Un match à sens unique qui a vite tourné au cauchemar pour la défense espagnole.

Le PSG n’a pas attendu pour frapper. Un premier but signé Fabian Ruiz après un cafouillage dans la surface et un ballon mal négocié de Raul Acensio. L’arbitre a laissé jouer malgré la faute de Thibaut Courtois sur Ousmane Dembélé.

Quelques minutes plus tard, c’est encore une erreur défensive qui plombe le Real. Antonio Rudiger se fait subtiliser la balle par Dembélé, qui file seul au but et marque. En moins de dix minutes, le Real est mené 2-0.

Ruiz s’est offert un doublé avant la pause, sur une contre-attaque éclair menée par Achraf Hakimi. 3-0 à la 24e minute, les Parisiens pouvaient rentrer aux vestiaires sereins.

En fin de match, Gonçalo Ramos a scellé le score d’un quatrième but à la 87e minute. Le PSG, champion d’Europe en titre, confirme son statut et file en finale contre Chelsea.