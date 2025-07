Simon Mignolet confirme l'intérêt d'un club surprenant : "Il y a eu des discussions avec mon agent"

Que va faire Simon Mignolet cet été ? Le portier brugeois n'écarte pas l'idée d'un départ, et a été contacté par un club étonnant.

Si Simon Mignolet décide de rester au Club de Bruges cet été, une chose est sûre, ce ne sera pas "par défaut" : l'ex-Diable Rouge peut compter sur beaucoup d'intérêt, même à 37 ans. "Il y a toujours de l'intérêt", confirme-t-il dans Het Laatste Nieuws.

"En Premier League, par exemple, il y a souvent un gardien expérimenté sur le banc. À Liverpool, j'avais Alex Manninger : il avait 40 ans et ne savait plus marcher mais il s'assurait que chacun fasse son travail chaque jour", explique Mignolet. "Scott Carson jouait le même rôle à Manchester City'.

Un rôle que Mignolet pourrait endosser à Bruges dans l'ombre de Nordin Jackers, à condition que les choses se fassent dans la clarté, pointait-il également.

Mais s'il le décide, il pourra donc partir, et un club a déjà été cité : le FC Copenhague. Une piste surprenante, mais que Simon Mignolet confirme bel et bien. "Leur intérêt a toujours été là, et il est un peu plus concret cette fois-ci", révèle-t-il.

"Il y a eu des discussions avec eux, mais c'est tout", conclut Mignolet. Ce serait à coup sûr une destination étonnante, mais aussi la quasi-assurance d'une place de titulaire dans un club jouant régulièrement l'Europe. Alors, qui sait ?