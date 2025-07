D'anciennes figures d'Anderlecht, du Standard et de Pro League ont reçu leur diplôme d'entraîneurs de gardiens

L'Union Belge a communiqué la liste des anciens gardiens de but ayant passé avec succès leur diplôme UEFA A Gardien 2024-2025, et pouvant donc dès lors devenir entraîneurs des gardiens en D1A.

Dans cette liste, on retrouve de nombreux noms avec un riche passé au sein de notre Jupiler Pro League. L'un d'eux a immédiatement rejoint son nouveau club dans la foulée de cette réussite : il s'agit de Silvio Proto, diplômé et désormais coordinateur des gardiens de but au RSC Anderlecht, de l'académie à l'équipe A.

Jean-François Gillet, déjà entraîneur des gardiens du Standard depuis 2021, a désormais lui aussi en mains le précieux sésame. Mais s'ils sont les deux noms les plus connus de cette "class of 25", ils ne sont pas les seuls.

On retrouve en effet entre autres Wouter Biebauw, Kenny Steppe, Bram Castro ou encore Bram Verbist dans la liste annoncée par la RBFA.

Diplômés UEFA A Gardien :

Biebauw Wouter

Bonnefoi Landry

Brughmand Bernd

Castro Bram

De Neve Reggie

Dumesnil Jeremy

Frederix Steven

Gillet Jean François

Hermans Niels

Jaa Gwennael

Lazic Jugoslav

Merz Justin

Nerinckx Nicolas

Proto Silvio

Renson Nicolas

Roelens Emilio

Steppe Kenny

Vandenbussche Brian

Van Mirlo Steve

Verbist Bram