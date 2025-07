Officiel : après De Cuyper, le Club de Bruges enregistre un autre départ à 20 millions !

Le Club de Bruges n'était pas dans l'obligation de vendre mais s'apprête tout de même à sortir du mercato avec plusieurs dizaines de millions en poche. Cette fois, c'est Chemsdine Talbi qui ravit la trésorerie.

Quatre jours après le transfert à 20 millions de Maxim De Cuyper à Brighton, c'est autour du deal concernant Chemsdine Talbi d'être bouclé. Comme prévu, le jeune international marocain quitte le Club de Bruges pour Sunderland.

Promus en Premier League, les Black Cats viennent d'officialiser le transfert. Talbi a signé un contrat de cinq ans et compte bien poursuivre sur sa folle ascension de cette saison. Six mois à peine après le départ d'Andreas Skov Olsen, voilà son successeur parti pour plus cher encore.

Avec les bonus, l'opération devrait rapporter plus de 20 millions au Club de Bruges. Une sacrée somme pour un joueur de 20 ans, qui s'en va après seulement 22 titularisations en équipe première. Mais ses prestations en Ligue des Champions ont dopé sa valeur marchande.

Welcome to Sunderland AFC, Chemsdine Talbi! ❤️🇲🇦 — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) July 9, 2025

Un noyau avec des accents de Pro League

L'attrait du championnat anglais a une fois fait ses preuves : " C'est le plus grand championnat au monde, j'ai vraiment hâte de jouer en Premier League. Sunderland a un bon projet, une bonne équipe, une équipe vraiment excitante avec beaucoup de jeunes joueurs, cela m'a motivé à venir ici".

Au Stadium of Lights, Chemsdine Talbi va retrouver Noah Sadiki, qu'il avait croisé lors des matchs au sommet contre l'Union ces derniers mois. L'effectif renseigne également un certain Romaine Munddle, qui n'avait marqué les esprits au Standard, et pourrait être enrichi par l'arrivée probable de Simon Adingra, qu'on a bien connu à l'Union.