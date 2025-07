Son impact lors du stage est déjà clair : voilà ce que Lucas Biglia doit apporter lors de sa deuxième vie à Anderlecht

En stage aux Pays-Bas, un homme se démarque particulièrement à Anderlecht : Lucas Biglia. L'ancien capitaine et chouchou des supporters de mauve et blanc y fait ses débuts dans le staff. Son rôle officiel n'est pas encore clairement défini, mais son influence se fait déjà sentir.

Lucas Biglia, ancien international argentin et finaliste de la Coupe du Monde en 2014, dégage une autorité naturelle. Sur le terrain, il se montre très impliqué dans les exercices d'entraînement, mais c'est surtout en dehors du terrain qu'il semble effectuer son travail le plus important. Il cherche constamment le contact avec les jeunes, leur donne des conseils individuels et partage son expérience.

Il est clair qu'Anderlecht n'a pas engagé Biglia uniquement pour des raisons tactiques. Le club compte sur lui pour guider les jeunes dans leur développement en tant que professionnels. L'Argentin doit non seulement les améliorer sur le plan sportif, mais aussi les préparer mentalement à la vie de sportif de haut niveau. Il répète l'importance de la discipline, de la concentration et d'un mode de vie professionnel.

Sans hausser la voix

Pour les jeunes joueurs ambitieux, la présence de Biglia est une source d'inspiration. L'homme qui a joué aux côtés de Messi et qui a évolué dans des clubs de haut niveau tels que la Lazio et l'AC Milan, impose le respect par son calme, ses connaissances et son humilité. La différence de statut est grande, mais Biglia est accessible et sincèrement investi dans leur développement.

Malgré une seule saison d'expérience en tant qu'entraîneur de jeunes à l'AC Milan, il montre déjà des compétences naturelles en matière de coaching. Il écoute, observe et corrige lorsque c'est nécessaire. Anderlecht croit ainsi que son ancien milieu de terrain peut devenir une figure clé dans l'encadrement des talents en direction de l'équipe première.

Les premières impressions sont déjà positives. Le choix d'engager une icône du club comme Biglia semble être un coup de maître. Jeunes ou vieux, tout le monde en stage le réalise : quand quelqu'un a une telle carrière derrière lui, on écoute. Et c'est ce que tout le monde s'attache à faire, avec une attention soutenue.