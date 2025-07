Dans la foulée de l'humiliation du Real Madrid, Thibaut Courtois se fait encore remarquer par ses déclarations

Le Real Madrid a pris l'eau en demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs face au PSG. Thibaut Courtois a livré un match de très haut niveau, lâché par sa défense, et il n'était pas content en après-match.

Concernant la rencontre en elle-même, Thibaut Courtois ne pouvait faire qu'une chose : reconnaître la supériorité du Paris Saint-Germain ce mercredi au MetLife Stadium de New York, en demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs. Le Real Madrid a pris une gifle (4-0), que le Belge n'a pas pu empêcher malgré de nombreux arrêts de folie.

"Le PSG est le champion d'Europe pour une raison. Ils s'améliorent chaque semaine cette saison (...) Face aux grandes équipes, on voit le niveau qu'on doit atteindre, et Paris est la meilleure équipe du monde. On va travailler dès août pour pouvoir battre ce genre d'équipe en main prochain", analyse Courtois au micro de DAZN.

Mais avant la reprise, Courtois aimerait une chose : prendre des vacances. Et le programme surchargé des grands clubs ne lui permettra pas de souffler beaucoup. "Quand on entend ce que dit le président de la Liga (Javier Tebas)... Je n'ai jamais entendu dire ça en Angleterre ou en Italie", lâche Courtois.

"Pour faire une bonne saison, il faut du repos. J'espère qu'il décalera le début de la saison d'une semaine car la santé des joueurs doit être une priorité", estime le Belge, avant de tacler directement Tebas à la jugulaire.

"Peut-être qu'il ne veut pas de cette Coupe du Monde des Clubs, mais elle existe, et nous avons besoin de repos. Cet homme cherche la lumière, je n'ai jamais vu d'autre président parler comme lui", conclut Courtois.