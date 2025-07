Après son prêt au Standard, l'Union Saint-Gilloise a pris une décision concernant l'avenir de Lazare Amani

Lazare Amani n'a pas convaincu le Standard de le conserver au terme de son prêt, et ne devrait pas rester à l'Union non plus. L'Ivoirien a été prié de se trouver un nouveau club.

Lazare Amani (27 ans) ne restera pas à l'Union Saint-Gilloise lors de la saison 2025-2026. Selon les informations de nos confrères de La Dernière Heure, l'Ivoirien ne sera pas conservé par le champion de Belgique à l'issue de son prêt mi-figue mi-raisin au Standard de Liège. Sous contrat jusqu'en 2027, Amani n'est pas parti en stage à Tubize, dans les locaux de l'Union Belge, avec le reste du groupe de Sébastien Pocognoli. Les deux parties auraient décidé que mettre fin à leur collaboration était la meilleure solution. Le milieu de terrain ivoirien avait été prêté en seconde partie de saison passée au Standard de Liège, s'imposant comme un titulaire important mais alternant bonnes et moins bonnes prestations. Jugée un peu cher, la levée de l'option d'achat de Lazare n'avait pas été une priorité pour les Rouches. Mais Amani, qui avait perdu sa place dans le groupe avant son prêt, ne revient pas avec un nouveau statut aux yeux de Pocognoli. Son dernier match pour l'USG devrait donc avoir été le 24 novembre 2024 contre OHL. Lazare Amani a rejoint l'Union Saint-Gilloise depuis le Sporting Charleroi, d'abord en prêt en 2021-2022, puis à titre définitif. Il aura disputé 145 matchs pour la RUSG, pour 10 buts et 15 passes décisives.