Eden Hazard aurait pu retourner en France dans un nouveau rôle !

Eden Hazard a raccroché les crampons et prend du bon temps depuis, sans reprendre de véritable rôle dans le monde du football. Une chaîne française aurait aimé s'offrir ses services en tant que consultant.

Eden Hazard reviendra-t-il un jour de manière active dans le monde du football ? Retraité depuis 2023, l'ancien capitaine des Diables Rouges n'a pas l'air de se diriger vers une carrière d'entraîneur ou de dirigeant de club.

Tout au plus a-t-il accepté récemment de prendre un rôle assez vague et officieux de conseiller auprès de Rudi Garcia en vue de la Coupe du Monde 2026, afin d'assurer un lien entre les joueurs de sa génération et le sélectionneur.

Mais sur les plateaux de télévision belges, Hazard n'est pas encore apparu dans un rôle de consultant, comme ont pu le faire certains anciens joueurs. Et ça ne devrait pas non plus être le cas en France, malgré une offre récemment reçue, selon Sudinfo.

En effet, nos confrères révèlent qu'Eden Hazard mais aussi Franck Ribéry ont reçu une proposition de la part de la LFP, la ligue française, qui va créer sa propre chaîne de télévision afin de lutter contre les problèmes de droits télévisés en France.

L'objectif était de placer d'anciennes figures de la Ligue 1 et du football français en plateau afin d'attirer les téléspectateurs sur cette nouvelle chaîne. Mais Hazard a donc préféré décliner. Peut-être acceptera-t-il pour une chaîne belge... un jour !